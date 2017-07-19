Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 gen - 1 - ENTE DI AREA VASTA - PROVINCIA DI TARANTO Oggetto: Lavori di realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana a servizio della economia del versante provinciale orientale - Secondo tronco dallo svincolo di Talsano - San Donato allo svincolo di Avetrana - Nardo' - Tronco della strada dal quartiere di Talsano ad Avetrana Importo: 182.026.358,99 Termine: 06/02/2026 2 - A.L.E.R. - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di prestazione energetica (c.d. energy performance contract) volto alla progettazione, costruzione e gestione di interventi di efficientamento energetico su immobili di Aler Milano compresi nella proposta denominata M7-I17-00138 - REP.

N. 105/2025 Importo: 110.587.749 Termine: 21/01/2026 3 - CONSIP SPA DI ROMA Oggetto: Gara ID 2813 in lotti - Accordo Quadro avente ad oggetto il noleggio/fornitura di moduli prefabbricati e accessori per eventi emergenziali - Lotto 1 Noleggio campi di moduli prefabbricati ad uso abitativo/ufficio e/o di blocchi unifamiliari, in Italia - Sub-lotto 1D Sicilia, Sardegna e Isole minori Importo: 107.585.318 Termine: 03/02/2026 4 - CONSIP SPA DI ROMA Oggetto: Gara ID 2813 in lotti - Accordo Quadro avente ad oggetto il noleggio/fornitura di moduli prefabbricati e accessori per eventi emergenziali - Lotto 1 Noleggio campi di moduli prefabbricati ad uso abitativo/ufficio e/o di blocchi unifamiliari, in Italia - Sub-lotto 1A Valle D'Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna Importo: 98.509.483 Termine: 03/02/2026 5 - CONSIP SPA DI ROMA Oggetto: Gara ID 2813 in lotti - Accordo Quadro avente ad oggetto il noleggio/fornitura di moduli prefabbricati e accessori per eventi emergenziali - Lotto 1 Noleggio campi di moduli prefabbricati ad uso abitativo/ufficio e/o di blocchi unifamiliari, in Italia - Sub-lotto 1B Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise Importo: 98.509.483 Termine: 03/02/2026 ler.

