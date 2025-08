Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 ago - 1 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Oggetto: Servizio di Global Service di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI ed accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e servizi di ingegneria extra-canone per il biennio 2026/2027 Importo: 72.949.708,80 Termine: 05/09/2025 2 - POLITECNICO DI MILANO Oggetto: Accordo Quadro per l'esecuzione di iniziative di sviluppo edilizio di interesse del Politecnico di Milano, dell'Accademia di Belle Arti di Brera e del Comune di Milano - Progettazione e riqualificazione di edifici in Milano e in altri Poli del Politecnico Importo: 59.375.000 Termine: 18/09/2025 3 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TA DI TARANTO Oggetto: Servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare della ASL di Taranto Importo: 45.783.203 Termine: 18/09/2025 4 - INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 SPA DI ROMA Oggetto: Affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento B19.0 collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio presso stazione intermedia a Livigno (SO), di cui al piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 Importo: 42.703.301 Termine: 12/09/2025 5 - ROMA CAPITALE Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 15 contratti di Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per la Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione delle strade di competenza di Roma Capitale, suddiviso in 15 lotti - Durata tre anni. Lotto 1 Sorveglianza, Pronto Intervento, Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali ricadenti nel Municipio I Importo: 39.312.000 Termine: 15/09/2025.

