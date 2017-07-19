Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - 1 - REGIONE CAMPANIA DI NAPOLI Oggetto: Gara 4396/AQ/2026 in 7 lotti - Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, suddiviso in sette lotti per l'esecuzione di lavori (lotti 1, 2 e 3), di servizi di progettazione ai vari livelli, rilievi ed indagini, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (lotti 4, 5 e 6), e per servizi di verifica della progettazione (lotto 7), inerenti all'attuazione del Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del fiume Sarno - FESR 2021-2027 - Lotto 1 Lavori Ambito territoriale 1 Importo: 156.472.758 Termine: 25/09/2026 2 - REGIONE CAMPANIA DI NAPOLI Oggetto: Gara 4396/AQ/2026 in 7 lotti - Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, suddiviso in sette lotti per l'esecuzione di lavori (lotti 1, 2 e 3), di servizi di progettazione ai vari livelli, rilievi ed indagini, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (lotti 4, 5 e 6), e per servizi di verifica della progettazione (lotto 7), inerenti all'attuazione del Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del fiume Sarno - FESR 2021-2027 - Lotto 2 Lavori Ambito territoriale 2 Importo: 117.056.201 Termine: 25/09/2026 3 - REGIONE CAMPANIA DI NAPOLI Oggetto: Gara 4396/AQ/2026 in 7 lotti - Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, suddiviso in sette lotti per l'esecuzione di lavori (lotti 1, 2 e 3), di servizi di progettazione ai vari livelli, rilievi ed indagini, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (lotti 4, 5 e 6), e per servizi di verifica della progettazione (lotto 7), inerenti all'attuazione del Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del fiume Sarno - FESR 2021-2027 - Lotto 3 Lavori Ambito territoriale 3 Importo: 95.700.946 Termine: 25/09/2026 4 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: DG 09-26 AQ quadriennale manutenzione impianti tecnologici - Puglia e Basilicata Importo: 24.000.000 Termine: 23/09/2026 5 - COMUNE DI PIACENZA Oggetto: Project financing Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione dell'intervento di riqualificazione e gestione del Centro Polisportivo Comunale Farnesiana Importo: 22.589.698 Termine: 07/09/2026 com-ler.

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