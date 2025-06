Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - 6 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0128.2025 indetta da Sistema di Qualificazione SQ011 di R.F.I. S.p.A. per l'affidamento dei 'Lavori di Adeguamento della Stazione di Empoli per servizi metropolitani da e verso Pisa e Firenze e per la predisposizione raddoppio linea Empoli-Granaiolo'.

Importo: 25.493.322 Termine: 31/07/2025 7 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Gara in 9 lotti - Accordo quadro per lavori di sostituzione e manutenzione di portali segnaletici a messaggio fisso (pmf) e a messaggio variabile (pmv), ricadenti sulle tratte autostadali di competenza di tutte le direzioni di tronco di Autostrade per l'Italia - Lotto 3 (DT 3) Bologna Importo: 22.320.000 Termine: 30/07/2025 8 - COMUNE DI MONDRAGONE Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione per la riqualificazione del vecchio impianto cimiteriale e la gestione dei servizi cimiteriali di polizia mortuaria e dell'illuminazione votiva Importo: 21.198.394 Termine: 20/08/2025 9 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Gara in 9 lotti - Accordo quadro per lavori di sostituzione e manutenzione di portali segnaletici a messaggio fisso (pmf) e a messaggio variabile (pmv), ricadenti sulle tratte autostadali di competenza di tutte le direzioni di tronco di Autostrade per l'Italia - Lotto 2 (DT2) Milano Importo: 18.480.000 Termine: 30/07/2025 10 - MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI DI ROMA Oggetto: Geniodife - La Spezia - Lavori di completamento opere neglette per la realizzazione dell'area piattaforma Officina 53 Importo: 17.614.217 Termine: 05/09/2025.

