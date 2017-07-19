Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 6 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara MI 10/26 in 3 lotti - Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d'arte sul territorio della Regione Lombardia - Lotto 3 Province di Pavia, Milano, Varese, Monza e Brianza Importo: 18.000.000 Termine: 24/07/2026 7 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della nuova Fermata Torino San Paolo SFM3 sulla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane.
Importo: 16.162.657 Termine: 05/08/2026 8 - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA DPCM 19/09/2024 Oggetto: Affidamento congiunto del PFTE, del PE e realizzazione dei lavori di completamento di un padiglione detentivo da 200 posti presso la casa circondariale di Agrigento Importo: 14.744.701 Termine: 23/07/2026 9 - CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA DI UDINE Oggetto: Gara in 3 lotti - Lavori resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica - Lotto 3 Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato RF Coderno nei comuni di Basiliano, Codroipo, Flaibano, Mereto di Tomba, Sedegliano (UD) Importo: 12.362.149 Termine: 20/07/2026 10 - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA Oggetto: Lavori di rifacimento del collettore fognario in Via Santa Caterina da Siena - Comune di Giugliano in Campania Importo: 11.135.088 Termine: 24/07/2026 ler.
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