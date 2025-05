Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mag - 6 - I.P.E.S. - ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Oggetto: Nuova costruzione di un edificio residenziale (28 alloggi) multipiano in legno nella zona di espansione c2 Prati di Gries a Bolzano Importo: 15.306.417 Termine: 15/09/2025 7 - AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. 6 EUGANEA DI PADOVA Oggetto: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento, riassetto e potenziamento dell'ospedale di Camposampiero Importo: 14.533.761 Termine: 08/07/2025 8 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione della nuova sede dell'ICRQF (MASAF), attraverso la riconversione e rifunzionalizzazione dell'immobile sito in via Tosti n. 70 a Roma Importo: 13.502.833 Termine: 18/06/2025 9 - SO.RI.CAL. SPA - SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI DI CATANZARO Oggetto: Gara in 3 lotti - Interventi di reingegnerizzazione dei sistemi depurativo-fognari dei comuni costieri della Calabria - Lotto 1 Costa Tirrenica Importo: 10.000.000 Termine: 06/06/2025 10 - SO.RI.CAL. SPA - SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI DI CATANZARO Oggetto: Gara in 3 lotti - Interventi di reingegnerizzazione dei sistemi depurativo-fognari dei comuni costieri della Calabria - Lotto 2 Costa Jonica settentrionale Importo: 10.000.000 Termine: 06/06/2025.

