Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - 6 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Procedura Negoziata Singola avente per oggetto l'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti in tecnologia Progress Rail S.p.A. presenti sulla Rete RFI.

Importo: 41.600.000 Termine: 21/01/2025 c 7 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA DI BARI Oggetto: Gara in 11 lotti - Accordo Quadro, da concludersi con un unico Operatore Economico per lotto, dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie - Lotto 10 Ambito 10 Comuni della Provincia di Lecce Importo: 38.537.922 Termine: 07/02/2025 8 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA DI BARI Oggetto: Gara in 11 lotti - Accordo Quadro, da concludersi con un unico Operatore Economico per lotto, dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie - Lotto 7 Ambito 7 Comuni della Provincia di Brindisi Importo: 37.104.859 Termine: 07/02/2025 9 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Lavori di Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di adeguamento della linea storica tratta Bussoleno - Avigliana, relativi alla realizzazione di due sottostazioni elettriche nelle localita' di Borgone e Avigliana Importo: 35.150.468 Termine: 27/01/2025 10 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA DI BARI Oggetto: Gara in 11 lotti - Accordo Quadro, da concludersi con un unico Operatore Economico per lotto, dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie - Lotto 9 Ambito 9 Comuni della Provincia di Lecce Importo: 34.517.790 Termine: 07/02/2025.

