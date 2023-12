(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - 5 - FERROVIE DELLA CALABRIA SRL DI CATANZARO Oggetto: G23-16 Appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs 36/2023, per la realizzazione degli interventi di cui ai Fondi Della L. 145/18 Art. 1 Comma 95 - intervento 1: 'Lavori di Realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Catanzaro Citta'' importo complessivo pari ad euro 8.251.566,30 Oltre I.V.A. e comprensivo di euro 221.400,00 Oltre per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; intervento 2: 'Lavori di inserimento di un posto di scambio in cremagliera tra le stazioni di Catanzaro Pratica e Catanzaro (Sala) Importo: 10.397.419 Termine: 19/12/2023 Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana - 2 6 - COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO DI ROCCADASPIDE Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione dei servizi di consulenza / advisoring inerenti allo sviluppo esecutivo operativo del progetto integrato di sviluppo infrastrutturale ed economico, coesione sociale e territoriale denominato Smartland cm calore salernitano finalizzato alla realizzazione di progetti strutturali integrati Importo: 10.144.500 Termine: 12/01/2024 7 - COMUNE DI ANCONA Oggetto: Dialogo competitivo finalizzata alla conclusione di contratti di partenariato pubblico privato, ai sensi dagli artt. 70, comma 3, lett. a), 74 e 174 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, per la realizzazione di impianti di produzione di energia green, ricerca di progetti che permettano di migliorare il bilancio ambientale (con obiettivi di de-carbonizzazione, impulso all'economia circolare, produzione di energia green) e contemporaneamente di razionalizzare e minimizzare le spese sostenute dal Comune di Ancona per energia e smaltimento dei rifiuti (con l'obiettivo minimo di riduzione delle spese del 30% e fino alla totale copertura) - PNRR Importo: 10.000.000 Termine: 11/01/2024 8 - A.S.L. BA - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI Oggetto: Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al nuovo ospedale di Monopoli - Fasano. Importo: 9.234.748 Termine: 04/01/2024 9 - FERROVIE APPULO LUCANE SRL DI BARI Oggetto: LOT-0001 Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di rinnovo armamento tratta Altamura - Marinella tra le progressive Km 48+345 e Km 60+422 della linea Bari - Matera delle Ferrovie Appulo Lucane. Importo: 8.731.001 Termine: 22/12/2023 10 - MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA DI ASSAGO MILANOFIORI Oggetto: Gara Lavori 3/2023 Lavori per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento strutturale manufatti - Viadotto di Binasco Importo: 8.674.734 Termine: 31/01/2024.

