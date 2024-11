Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 nov - 6 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TERRITORIALE CALABRIA Oggetto: Lavori finalizzati alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale RCD0026 ex caserma Duca d'Aosta sito nella citta' metropolitana di Reggio Calabria alla via Reggio Campi per destinarlo a nuovo polo del ministero dell'economia e delle finanze Importo: 15.025.394 Termine: 13/12/2024 7 - COMUNE DI ASCOLI PICENO Oggetto: Appalto integrato della progettazione esecutiva, e dell'esecuzione del Recupero e rifunzionalizzazione Sant'Angelo Magno da destinare a polo scientifico, tecnologico e culturale - PNRR - Missione 5 Componente 2 Importo: 13.579.292 Termine: 06/12/2024 8 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI Oggetto: Lavori ex caserma Barducci in Caserta per Campus Universitario piano PNRR appalto integrato con progettazione esecutiva, esecuzione delle opere, fornitura arredi in base al PFTE Importo: 13.357.848 Termine: 25/11/2024 9 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA DI RENDE Oggetto: Lavori di completamento delle Residenze Rocchi dell'Universita' della Calabria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa Importo: 13.174.757 Termine: 27/12/2024 10 - ENTE AREA VASTA - PROVINCIA DI BRESCIA Oggetto: Gara in 8 lotti - Accordo quadro con un unico operatore economico - Lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade provincia - Lotto 5 Val Camonica e Franciacorta Importo: 12.729.600 Termine: 04/12/2024.

