Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - 6 - A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ROMA Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione delle attivita' di progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, riqualificazione e la successiva manutenzione degli immobili di Ater Provincia di Roma con cui realizzare la misura del PNRR M7 investimento 17 Repower e altre misure cumulabili negli immobili siti nei Comuni di Marino Via Amendola 19-21-23, 13-15-17, 9-11 e 1-3-5-7; Genzano Via Marche 1 (20,21 e 22); Nemi Via Vigna Grande 20-24; Palestrina via Mantova e via Latina (782, 783, 784, 785 e 786) Importo: 29.153.596 Termine: 09/10/2025 7 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Oggetto: Svincolo SS 42 con SS 38 Me-Bo - Uscita Appiano - Costruzione di due rotatorie per il completamento dell'intersezione presente Importo: 19.637.682 Termine: 20/10/2025 8 - COMUNE DI AOSTA Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione del completamento dell'edificazione e della futura gestione del centro polivalente sociosanitario e del poliambulatorio centro Brocherel Importo: 15.774.759 (importo dell'investimento) Termine: 31/10/2025 9 - ASTRAL SPA - AZIENDA STRADE LAZIO DI ROMA Oggetto: Gara in 3 lotti - Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento della ferrovia Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo - Lotto 1 Lavori di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria di limitata entita' Importo: 14.525.000 Termine: 08/10/2025 10 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione dell'ampliamento e gestione del servizio di radioterapia dell'AOR San Carlo di Potenza Importo: 12.260.439 (importo dell'investimento) Termine: 07/10/2025.

