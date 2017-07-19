Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 gen - 6 - CONSIP SPA DI ROMA Oggetto: Gara ID 2813 in lotti - Accordo Quadro avente ad oggetto il noleggio/fornitura di moduli prefabbricati e accessori per eventi emergenziali - Lotto 1 Noleggio campi di moduli prefabbricati ad uso abitativo/ufficio e/o di blocchi unifamiliari, in Italia - Sub-lotto 1C Campania, Basilicata, Puglia, Calabria Importo: 98.509.483 Termine: 03/02/2026 7 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: FI 23/25 - S.S. n. 2 Cassia - Lotto Siena (viadotto Monsindoli sulla S.S. 223 di Paganico) - svincolo Monteroni d'Arbia Nord Importo: 96.543.752 Termine: 13/03/2026 8 - INTERCENT-ER DI BOLOGNA Oggetto: Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso all'AUSL di Modena e a Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Importo: 88.054.770 Termine: 24/02/2026 9 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara DG 22/25 in 5 lotti - A.Q. esecuzione di interventi strutturali e di adeguamento impiantistico di gallerie - Lotto 1 (Nord Ovest - ST Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria) Importo: 60.000.000 Termine: 23/01/2026 10 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara DG 22/25 in 5 lotti - A.Q. esecuzione di interventi strutturali e di adeguamento impiantistico di gallerie - Lotto 2 (Nord Est - ST Lombardia, Veneto e Friuli- Venezia Giulia, Emilia-Romagna) Importo: 60.000.000 Termine: 23/01/2026 ler.

