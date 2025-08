Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 ago - 6 - ROMA CAPITALE Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 15 contratti di Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per la Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione delle strade di competenza di Roma Capitale, suddiviso in 15 lotti - Durata tre anni. Lotto 2 Sorveglianza, Pronto Intervento, Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali ricadenti nel Municipio II Importo: 39.312.000 Termine: 15/09/2025 7 - ROMA CAPITALE Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 15 contratti di Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per la Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione delle strade di competenza di Roma Capitale, suddiviso in 15 lotti - Durata tre anni. Lotto 3 Sorveglianza, Pronto Intervento, Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali ricadenti nel Municipio III Importo: 39.312.000 Termine: 15/09/2025 8 - ROMA CAPITALE Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 15 contratti di Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per la Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione delle strade di competenza di Roma Capitale, suddiviso in 15 lotti - Durata tre anni. Lotto 4 Sorveglianza, Pronto Intervento, Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali ricadenti nel Municipio IV Importo: 39.312.000 Termine: 15/09/2025 9 - ROMA CAPITALE Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 15 contratti di Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per la Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione delle strade di competenza di Roma Capitale, suddiviso in 15 lotti - Durata tre anni. Lotto 5 Sorveglianza, Pronto Intervento, Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali ricadenti nel Municipio V Importo: 39.312.000 Termine: 15/09/2025 10 - ROMA CAPITALE Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 15 contratti di Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per la Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione delle strade di competenza di Roma Capitale, suddiviso in 15 lotti - Durata tre anni. Lotto 6 Sorveglianza, Pronto Intervento, Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali ricadenti nel Municipio VI Importo: 39.312.000 Termine: 15/09/2025.

(RADIOCOR) 03-08-25 13:07:23 (0240)PA,INF 5 NNNN