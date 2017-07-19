Appalti: Infn, a Frascati gara da 52,3 milioni per l'edificio EuSparc -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - Un anno fa il ministero dell'Universita' e della Ricerca (Mur), la Regione Lazio e l'Istituto nazionale di Fisica nucleare avevano firmato un accordo per sostenere la costruzione presso i laboratori di Frascati della futura grande infrastruttura europea destinata ad attivita' di ricerca e sviluppo di un'innovativa classe di acceleratori compatti al plasma, e dei loro possibili utilizzi anche al di fuori dell'ambito strettamente scientifico, a beneficio della societa' e dell'innovazione. EuPRAXIA sara' in grado di portare contributi significativi in diversi ambiti: alla ricerca scientifica di frontiera, al progresso tecnologico, alla creazione di applicazioni d'avanguardia, e anche alla crescita della competitivita' delle imprese in diversi settori produttivi. Il bando rimane aperto fino al 27 febbraio 2026.

ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-12-25 15:06:55 (0349)PA,INF 5 NNNN