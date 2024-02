Appalti: Inail, accordo quadro da 83 milioni per servizi di ingegneria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - Un maxi accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura dal valore complessivo di 83 milioni. A promuovere la gara e' l'Inail, che assegna con 5 lotti territoriali, servizi, indagini e sondaggi connessi relativi a interventi compresi negli atti programmatori dell'Istituto durante il periodo di validita' quadriennale dell'accordo stesso. Lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione), costituisce l'oggetto principale dell'appalto. Il lotto 1 prevede incarichi per edifici sanitari al Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, P.A. Trento e Bolzano) per 35,8 milioni; il lotto 2 edifici civili al Nord per 10,4 milioni.

