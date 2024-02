Appalti: Inail, accordo quadro da 83 milioni per servizi di ingegneria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - Il lotto 3 assegna edifici sanitari nell'area geografica Centro e Sud (Marche, Toscana, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) per 17,4 milioni; il lotto 4 edifici civili a Roma e provincia per 7,2 milioni; il lotto 5 edifici civili nelle aree Centro e Sud per 12 milioni. Ogni concorrente potra' aggiudicarsi al massimo un lotto. Il termine per partecipare alla gara e' stato prorogato dal 7 al 14 febbraio.

