Appalti: in Sardegna lavori da 49 milioni per due centrali a idrogeno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - Due centrali di produzione di idrogeno per le ferrovie vanno in gara in Sardegna per un valore complessivo di 49 milioni. Le opere sono finanziate con il Pnrr. Il primo avviso pubblicato dall'Arst e' un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione della centrale di produzione di idrogeno e opere annesse a servizio della linea ferroviaria Monserrato-Isili. Il bando, dal valore di 30.411.197 euro, riguarda anche gli impianti di stoccaggio, distribuzione e rifornimento da ubicare nei pressi della stazione di Mandas e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonte rinnovabile per l'alimentazione dell'impianto, comprese tutte le opere accessorie. L'avviso scade il 19 dicembre. Il secondo appalto assegna la stessa tipologia di opere nella stazione di Macomer per un importo di 18.321.784 euro. Questa.

gara rimane aperta fino al 18 dicembre. ler

