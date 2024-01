Appalti: gara da 367 milioni per il nuovo ospedale San Giovanni di Dio a Salerno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 gen - La Giunta Regionale della Campania - Ufficio speciale Grandi Opere - ha pubblicato il bando per i lavori di realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno. Si tratta di una nuova procedura, dal valore complessivo di 367.229.365 euro, dopo che il Tar Campania ha annullato lo scorso ottobre la prima gara a causa di un ricorso dei secondi classificati. Le opere prevedono la demolizione di alcuni manufatti residenziali-rurali nell'area di progetto, scavi di sbancamento per nuovi edifici ed opere esterne, la costruzione di un nuovo fabbricato ospedale, di un edificio per la centrale tecnologica e relative opere minori come da elaborati progettuali, opere impiantistiche.

connesse, sistemazioni esterne, viabilita' e parcheggi. ler

