Appalti: gara da 367 milioni per il nuovo ospedale San Giovanni di Dio a Salerno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 gen - Il nuovo ospedale sara' ubicato nell'area delimitata da via San Leonardo a nord, via Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio Calabria, torrente Fuorni e Centrale del Latte a est. Le fonti di finanziamento sono l'accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari, Programma di interventi ex articolo 20 legge 67/1988, di cui il 95% a carico dello Stato e il 5% a carico della Regione Campania, per un totale complessivo di 330.811.855 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 5.

