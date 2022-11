Appalti: Ecosfera servizi sigla convenzione Consip per immobili Pa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 nov - Ecosfera servizi, societa' con base a Roma e operativa in tutto il Paese, ha siglato una convenzione Consip per i servizi integrati energia e servizi connessi per le Pa. Lo comunica la stessa societa' in una nota. L'accordo prevede interventi di efficientamento e la gestione energetica e manutentiva di edifici in uso alle pubbliche amministrazioni dislocati in Campania, Basilicata (provincia di Potenza), Calabria, Sicilia e Sardegna. 'Si tratta di un traguardo molto importante per l'azienda- spiega l'amministratrice unica di Ecosfera Floriana Tomassetti - che conferma e amplia la sua presenza nella centrale acquisti della Pa estendendo la gamma di servizi offerti. Ci auguriamo che i soggetti pubblici possano cogliere al meglio l'opportunita' di gestire il proprio patrimonio immobiliare in maniere sostenibile sotto il profilo energetico. L'efficientamento e' una soluzione strutturalmente valida e duratura soprattutto nei periodi di particolare oscillazione dei costi energetici'.

