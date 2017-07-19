Appalti: Consulta Servizi, dal Mit passo avanti su revisione prezzi

Con la pubblicazione delle linee guida (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 giu - La Consulta dei Servizi accoglie con soddisfazione la pubblicazione delle linee guida del ministero delle Infrastrutture sulla revisione prezzi ordinaria negli appalti di servizi e forniture. Secondo la Consulta, il documento rappresenta 'un passaggio importante' perche' riconosce la revisione prezzi come strumento di presidio dell'equilibrio contrattuale nei contratti di durata e fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni operative per l'inserimento delle clausole nei bandi, la definizione degli indici applicabili e la gestione della fase esecutiva. In una nota si sottolinea che si tratta di 'un avanzamento concreto' per la sostenibilita' degli appalti di servizi e forniture, evitando che aumento dei costi, dinamica salariale e volatilita' dei fattori produttivi compromettano continuita' dei servizi e tenuta delle imprese.

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(RADIOCOR) 06-06-26 09:10:00 (0108) 5 NNNN