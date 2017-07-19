Appalti: Consulta Servizi, dal Mit passo avanti su revisione prezzi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Per la Consulta dei Servizi la fase decisiva dopo la pubblicazione delle linee guida del Mit e' ora quella applicativa. Secondo la Consulta, le indicazioni contenute nel documento dovranno tradursi 'in clausole chiare, risorse accantonate, criteri coerenti e procedure effettivamente utilizzabili dalle stazioni appaltanti'. L'associazione avverte che senza un'applicazione uniforme nei bandi e nei contratti la revisione prezzi rischia di restare 'uno strumento solo potenziale'. La Consulta, che riunisce 19 associazioni nazionali e 4 rappresentanze di filiera per un comparto da circa 45mila imprese, quasi un milione di addetti e oltre 70 miliardi di valore economico, chiede inoltre 'un definitivo riequilibrio normativo' che riconosca la specificita' economica e organizzativa dei servizi rispetto al comparto dei lavori pubblici.

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(RADIOCOR) 06-06-26 09:10:30 (0109) 5 NNNN