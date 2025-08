Appalti: Consorzio Eteria amplia l'A4 in Veneto per 566 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - Nuovo contratto di affidamento nel settore delle infrastrutture stradali al Consorzio Eteria, quale contraente generale per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per l'ampliamento dell'autostrada A4 (Venezia-Trieste) con la terza corsia nel tratto tra Portogruaro e San Dona' di Piave (rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico) e il nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza. Il valore del contratto e' di oltre 366 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori opere opzionali per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro.

La sottoscrizione del contratto di affidamento e' avvenuta questa mattina a Trieste nella sede della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla presenza del presidente della Regione Fvg e commissario delegato per l'emergenza della A4, Massimiliano Fedriga, dell'assessore al bilancio e patrimonio della Regione Veneto, Francesco Calzavara, del Soggetto attuatore del Commissario delegato per il Fvg, Riccardo Riccardi, del Presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco e dell'Amministratore Delegato del Consorzio Eteria, Vincenzo Onorato. Il Consorzio ha indicato come imprese esecutrici i suoi soci Vianini Lavori SpA (Gruppo Caltagirone), Itinera SpA (Gruppo Gavio) e la friulana ICOP SpA Societa' benefit.

