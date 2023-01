Appalti: Cna, aggiudicato alle Pmi solo il 5% del mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - Il mercato degli appalti pubblici e' in costante crescita, ma risulta polarizzato verso i contratti di grandi dimensioni, che tagliano fuori le micro e le piccole imprese. E' l'allarme lanciato oggi dalla Cna (artigiani), presentando a Roma l'Osservatorio burocrazia, giunto alla quarta edizione e dedicato al tema 'Appalti pubblici, l'Everest delle piccole imprese'. L'osservatorio segnala che nel 2021 il mercato degli appalti pubblici italiani ha sfiorato i 200 miliardi di euro (erano poco piu' di 100 miliardi nel 2016). Analizzando oltre 6mila bandi di gara, pubblicati in 28 citta', Cna ha pero' rilevato che solo una fetta marginale di di questa ricchissima torta e' contendibile dalle piccole imprese, visto che due terzi del valore viene da bandi oltre cinque milioni (con la fetta piu' ampia addirittura sopra i 25 milioni). Dunque le micro-imprese, che rappresantano circa il 96% delle aziende italiane, hanno acccesso a solo il 17% del valore del mercato dei bandi, riuscendo ad aggiudicarsene soltanto il 5 per cento. Un problema acuito dal mancato rispetto dell'invito a suddividere i contratti in lotti (salvo motivazione), rispettato solo nel 18% dei casi. 'Per il resto - sottolinea Cna - in quattro appalti su cinque non e' neanche motivato il mancato frazionamento'.

