Appalti: Cgue, ricambi non omologati bus a gara solo se equivalenza da costruttore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - La Corte Ue ha chiarito, con la sentenza di oggi sulle cause riunite C-68/21 e C-84/21, i requisiti necessari per essere selezionati come impresa aggiudicataria in una gara d'appalto per la fornitura di componenti di ricambio di autobus pubblici non originali, ma equivalenti, e in assenza di un certificato di omologazione. Secondo la pronuncia l'aggiudicazione non e' possibile se la normativa nazionale richiede la presentazione di tale certificato. Al centro della decisione l'interpretazione della direttiva 2007/46, che detta le regole di omologazione dei veicoli a motore e la direttiva 2014/25, che impone all'offerente di fornire le specifiche tecniche con cui gli offerenti danno prova della conformita' a tali specifiche. La vicenda risolta riguardava APAM Esercizio e Brescia Trasporti che hanno selezionato, come imprese aggiudicatarie di appalti per la fornitura di componenti di ricambio degli autobus di marchio Iveco, l'impresa VSI e l'impresa VAR Srl. Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Cgue la questione sollevata davanti al Tar Lombardia dalla Iveco Orecchia, che essendosi qualificata seconda in entrambe le procedure, contestava la mancata previsione obbligatoria del certificato di omologazione nelle due procedure di selezione al posto del criterio dell'equivalenza. Sul punto la Cgue conclude affermando che il diritto Ue impedisce a un'amministrazione aggiudicatrice di accettare come prova dell'equivalenza agli originali di un determinato marchio richiesto dalle specifiche tecniche, una dichiarazione proveniente da offerente che non sia anche "costruttore", unico soggetto abilitato a rilasciare la dichiarazione di equivalenza al marchio originale dei componenti offerti in gara.

