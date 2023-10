Appalti: Anas, in Emilia Romagna e Calabria in gara opere per 225,6 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Con due appalti in Emilia Romagna e Calabria l'Anas appalta opere per 225,6 milioni. Sulla Strada statale 16 Adriatica, nelle province di Ravenna e Ferrara, al via i lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la Ss 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238, 1 stralcio, dallo svincolo di Argenta al km 120+238. Gli interventi, che ricadono nei territori dei comuni di Argenta, Alfonsine e Conselice, hanno un valore di 197.682.342 euro. Il costo della manodopera, non soggetto a ribasso, ammonta a 35 milioni. Per completare il cantiere l'impresa aggiudicataria avra' a disposizione 1.555 giorni. Offerte entro l'11 novembre.

ler

(RADIOCOR) 22-10-23 15:48:56 (0262)PA,INF 5 NNNN