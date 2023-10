Appalti: Anas, in Emilia Romagna e Calabria in gara opere per 225,6 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - La seconda gara dell'Anas, in provincia Catanzaro, riguarda il riappalto a seguito di rescissione contrattuale dei lavori sulla Ss 182 Trasversale delle Serre - tronco 5 - lotto 3 bis bretella per Petrizzi. Si parte dalla base d'asta di 28.059.947 euro, cosi' composta: 21.657.602 euro per lavori da eseguire, 1.427.515 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 4.974.829 euro per i costi relativi alla manodopera non soggetti a sconto. Il cantiere avra' una durata di 994 giorni. L'avviso rimane aperto fino al 1 dicembre.

