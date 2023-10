Appalti: Anas aggiudica le smart road in Sardegna e nel Lazio per 60 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - Con un accordo quadro dal valore di 60 milioni l'Anas assegna i lavori di fornitura e installazione di sistemi tecnologici Smart Road sulla rete stadale delle Regioni Sardegna e Lazio.

Il progetto Smart Road, orientato al miglioramento della sicurezza stradale e a rendere piu' efficienti i flussi di traffico, si basa su una complessa piattaforma digitale grazie al supporto delle tecnologie quali IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), big ata e sensoristica avanzata attraverso lo sviluppo della rete di banda ultra larga nazionale. L'investimento complessivo del programma, che ha come obiettivo la trasformazione digitale della rete per 6.700 chilometri di strade entro il 2032, e' di circa un miliardo di euro. Negli interventi sono previste anche le Green Island Anas, aree dislocate lungo le Smart Road in cui verra' distribuita energia pulita e la ricarica dei veicoli elettrici garantendo l'ecosostenibilita'. L'appalto per Lazio e Sardegna avra' una durata di 1.095 giorni. Le offerte.

dovranno pervenire entro il 27 novembre. ler

(RADIOCOR) 29-10-23 12:25:14 (0201)PA,INF 5 NNNN