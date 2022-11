Appalti: Anas, accordo quadro da 143 milioni per monitorare ponti e viadotti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Al via quarto bando da 143 milioni di euro per programma monitoraggio di ponti e viadotti promosso dall'Anas. E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il quarto dei cinque bandi di gara del 'Programma Shm' ('Structural health monitoring').

Il bando, per complessivi 143 milioni di euro, riguarda la fornitura e installazione di impianti di monitoraggio strutturale, con la formula dell'accordo quadro. L'appalto riguarda l'installazione di sensori e tecnologie 'IoT' ed e' suddiviso in sei lotti sulla base delle Strutture Territoriali Anas, sara' cosi' ripartito: 29 milioni di euro verranno attribuiti al lotto 1 (Strutture Territoriali di Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia); 32 milioni di euro al lotto 2 (Strutture Territoriali di Liguria, Toscana, Marche, Umbria); 24 milioni di euro al lotto 3 (Strutture Territoriali di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata); 18 milioni di euro al lotto 4 (Strutture Territoriali di Lazio, Campania, Sardegna); 20 milioni di euro al lotto 5 (Struttura Territoriale della Calabria); 20 milioni di euro al lotto 6 (Struttura Territoriale della Sicilia). La gara e' gestita tramite il Portale acquisti dell'Anas. Per partecipare, c'e' tempo fino al 12 dicembre.

