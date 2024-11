Appalti: ad Arquata del Tronto bando da 65,4 mln per ricostruire centro storico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - Ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) parte la ricostruzione del centro storico. Al via il bando da 65.496.832 euro, promosso dall'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Marche, riguardante l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva (in Bim) ed esecuzione dei lavori di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture.

L'innovativa gestione unitaria degli interventi consente un controllo a monte delle risposte sismiche del futuro edificato tale da azzerare i rischi per ogni struttura in elevazione e anche un importante risparmio delle risorse pubbliche da destinare alla ricostruzione dell'intero borgo.

La messa in sicurezza del colle di Arquata, su cui sorgeva il centro storico quasi completamente distrutto dal sisma, prevede la costruzione di due pozzi sotterranei in cemento armato da cui partiranno 328 tiranti, 12.970 metri lineari in totale, per rinforzare sismicamente tutta la collina del centro. I tiranti saranno opportunamente rinforzati per garantire il massimo della vita tecnica e sono stati studiati in base alle caratteristiche peculiari del colle.

