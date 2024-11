Appalti: ad Arquata del Tronto bando da 65,4 mln per ricostruire centro storico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - I primi interventi, rende noto la Regione Marche, riguarderanno le strade di accesso al paese e la provinciale anche attraverso l'installazione di micropali. Saranno inoltre ripristinati i terrazzamenti del colle. La configurazione relativa al tracciato dei tiranti e' stata definita in maniera congiunta alle infrastrutture e ai sottoservizi pubblici, per cui la messa in opera e' prevista prevalentemente all'interno di appositi cunicoli tecnologici ispezionabili sia a piedi nella parte centrale del paese e sia ispezionabili a vista nelle vie limitrofe, lasciando la modalita' di posa tradizionale con scavo in trincea solamente per la parte di rete ubicata lungo la strada provinciale o immediatamente a ridosso del serbatoio di alimentazione acquedottistica.

Le abitazioni e le strutture pubbliche saranno ricostruite nella tutela della forma originale del centro storico. Il bando rimane aperto fino al 13 gennaio 2025.

ler

(RADIOCOR) 23-11-24 12:47:35 (0274)PA,INF 5 NNNN