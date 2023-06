Appalti: accordo quadro da 529 milioni per la diga di Campolattaro in Campania

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 giu - Sbarca in Gazzetta Ufficiale europea il maxi-bando per il completamento della diga di Campolattaro in Campania. Il bando pubblicato dalla Regione, risulta suddiviso in tre lotti, con un importo complessivo di 529,3 milioni di euro. Tutti e tre i lotti possono essere aggiudicati a un'unica impresa. Per partecipare c'e' tempo fino al 31 luglio, le buste con le offerte saranno aperte il giorno successivo.

La formula scelta e' quella dell'appalto integrato - con progettazione esecutiva e realizzazione - con affidamento attraverso accordo quadro. L'indizione della gara, informa il Mit, fa seguito all'ultimazione dell'iter autorizzativo secondo quanto disposto dal Dl 77/2021 sulla governance del Pnrr, quale intervento strategico nazionale, nonche' all'attuazione del protocollo di Vigilanza collaborativa tra il Commissario Straordinario dell'invaso di Campolattaro e l'Anac.

La diga di Campolattaro, inserita in un contesto naturalistico attualmente protetto in quanto zona umida, risale agli anni '80. La sua costruzione e' stata avviata con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Il suo completamento ed entrata in funzione e' stato ostacolato sia da questioni attribuibili all'ente gestore sia a eventi naturali, e in particolare la frana verificatasi nell'aprile del 2006. Per rendere utilizzabile l'invaso - che ha una estensione di circa 7 kmq - occorre realizzare una galleria idrica di 7,5 km per portare 6.500 litri d'acqua a un impianto idroelettrico e a un impianto di potabilizzazione. Da qui l'acqua sara' in parte utilizzata per uso agricolo e in parte avviata prioritariamente al circuito della rete idrica potabile dei comuni beneventani dell'alto Sannio e dell'alto Fortore.

