Appalti: accordo quadro Anas da 640 milioni per la manutenzione gallerie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - L'Anas manda in gara un nuovo maxipiano di manutenzioni. Vale 640 milioni l'accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle gallerie, suddiviso in 18 lotti territoriali. L'elenco e' aperto dalla Lombardia (valore 50 milioni), seguono Piemonte e Valle d'Aosta (30 milioni), Liguria (35 milioni), Veneto-Friuli Venezia Giulia (50 milioni), Emilia Romagna (20 milioni), Toscana (40 milioni), Marche (15 milioni), Umbria (40 milioni), Lazio (45 milioni), Abruzzo-Molise (30 milioni), Campania (35 milioni), Puglia (10 milioni), Basilicata (25 milioni), Calabria (50 milioni), Sicilia 1 (50 milioni), Sicilia 2 (50 milioni), Sardegna-Cagliari (25 milioni), Sardegna-Sassari (40 milioni). Per ciascun lotto e' previsto un importo massimo non vincolante per Anas indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtu' degli accordi quadro. Non e' previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al fine di garantire il piu' ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti potranno partecipare presentando l'offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.

Il bando rimane aperto fino al 18 gennaio 2021. ler

