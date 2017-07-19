Appalti: a Roma bando da 85,6 milioni per manutenzioni all'ospedale S. Giovanni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - I concorrenti potranno presentare offerta per tutti i lotti ma il limite e' di una sola aggiudicazione. Il lotto 1 presidio ospedaliero San Giovanni - nuovi edifici vale 21.930.302 euro, il lotto 2 Santa Maria piu' gli edifici storici San Giovanni 21.307.090 euro, il lotto 3 presidio ospedaliero Addolorata piu' Morgue 21.101.479 euro, il lotto 4 presidio ospedaliero Britannico piu' sede legale 21.262.828 euro. Il termine per il ricevimento delle offerte scade il 30 dicembre alle ore 17.

ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-12-25 16:12:42 (0350)PA,INF 5 NNNN