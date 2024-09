Appalti: a Nettuno bando da 19,5 milioni per riqualificare la caserma Piave

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 set - Opere di edilizia militare in provincia di Roma. Il ministero delle Infrastrutture - provveditorato interregionale Oo. Pp. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - manda in gara i lavori di riqualificazione e potenziamento del complesso demaniale della caserma Piave a Nettuno, sede dell'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato. Il bando, dal valore di 19.537.725 euro, riguarda la ristrutturazione e il consolidamento della mensa Palazzina Gentile. In fase di valutazione delle offerte, al massimo 6 punti saranno assegnati all'uso di tecniche Bim, 12 punti alla scelta dei materiali e alla manutenzione degli impianti, 15 punti alla scelta dei materiali Dnsh e Cam (edilizia sostenibile), 15 punti alle soluzioni tecnico-impiantistiche, 25 punti all'organizzazione degli spazi e alle attivita' del cantiere, 20 punti al prezzo. Le offerte dovranno pervenire entro il 22 ottobre.

ler

(RADIOCOR) 22-09-24 13:02:11 (0251)PA,INF 5 NNNN