Appalti: a Napoli i lavori per carcere e fognature valgono 24,1 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 giu - A Napoli vanno in gara due appalti per carcere e fognature per un importo complessivo di 24,1 milioni. Il ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili - provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - manda in gara i lavori di adeguamento dei padiglioni Salerno, Napoli, Genova (completamento), Venezia, Italia, presso la casa circondariale 'G. Salvia' di Poggioreale. Il bando ha un valore di 13.103.027 euro (il cantiere avra' una durata di 1.140 giorni). Le offerte dovranno pervenire entro il 19 luglio. Abc - Acqua bene comune Napoli - assegna invece i lavori di manutenzione di pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione della rete fognaria urbana. Il bando, da 11.024.100 euro, e' suddiviso in tre lotti (ogni concorrente potra'.

aggiudicarsene uno solo). L'avviso scade il 13 luglio. ler

(RADIOCOR) 14-06-21 11:14:36 (0242)PA,INF 5 NNNN