Appalti: a Genova in gara gli argini fluviali per 18,3 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - Argini fluviali in gara a Genova: al via due appalti per un valore complessivo di 18,3 milioni. Il primo bando dell'amministrazione comunale riguarda le opere di adeguamento della canalizzazione del Rio Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla e le opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso fra via dell'Arena e il ponte di via delle Casette - primo stralcio funzionale. L'importo e' di 12.883.916 euro

Il cantiere di via Pinasco, nel municipio IX Levante, avra' una durata di 1.440 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 3 settembre. Stesso termine anche per il secondo bando del Comune che prevede le opere di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna, ultimo lotto: completamento delle sottomurazioni e abbassamento alveo. In questo caso il valore delle opere ammonta a 5.442.808 euro

Il luogo di esecuzione dei lavori e' nel municipio VI Medio Ponente, via Chiaravagna, via Manara, via Giotto. Gli interventi avranno una durata di un anno. Entrambe le opere rientrano nel Patto Citta' di Genova finanziato con risorse

Fsc Programmazione 2014-2020. ler

