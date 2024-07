Appalti: a Chiavari bando da 147,1 milioni per il nuovo depuratore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - In Liguria va in gara la realizzazione dell'impianto di depurazione di Chiavari. Iren ha pubblicato il bando dal valore di 147.184.531 euro per la costruzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a servizio dei Comuni di Chiavari, Lavagna, Cogorno, Leivi, Coreglia, Zoagli, S.

Colombano, Carasco, Borzonasca, Mezzanego e Ne'.

Rientrano nell'appalto la realizzazione della scogliera e del muro paraonde per la difesa a mare dell'impianto di depurazione, la realizzazione di un autosilo interrato su due livelli da 800 stalli, la sistemazione a parco pubblico dell'area interessata dagli interventi, la progettazione esecutiva delle opere - con Building Information Modeling (Bim), la messa in esercizio dell'impianto e marcia provvisoria dello stesso. E' prevista la possibilita' per la committente di apportare variazioni, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni oggetto del contratto, nel limite del 20% dell'importo complessivo stimato. L'avviso.

scade il 30 settembre. ler

