Appalti: a Cagliari bando da 94,1 milioni per completare la diga sul rio Monti Nieddu

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mar - Opere idriche in gara in Sardegna. Invitalia appalta l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e dei bacini minori. Il bando, dall'importo di 94.128.301 euro, prevede i lavori di completamento della diga principale sul rio Monti Nieddu. Le opere ricadono nel territorio del comune di Sarroch, in provincia di Cagliari. Alla qualita' della proposta saranno assegnati 90 punti, al prezzo 10. Le offerte dovranno pervenire entro il 18 aprile.

(RADIOCOR) 10-03-24