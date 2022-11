Antitrust Ue: consultazione su nuova definizione mercato per valutare fusioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 8 nov - Nel documento comunitario vengono indicati chiarimenti in merito all'applicazione prospettica della definizione del mercato, in particolare nei mercati che dovrebbero subire transizioni strutturali, come cambiamenti tecnologici o normativi. E ci sono nuove linee guida in relazione alla definizione del mercato nei mercati digitali, ad esempio mercati a piu' lati e "ecosistemi digitali" (ad esempio prodotti costruiti attorno a un sistema operativo mobile). Ci sono anche ulteriori orientamenti sulla definizione del mercato geografico, comprese le condizioni per definire i mercati globali, l'approccio alla valutazione delle importazioni nonche' l'approccio della Commissione ai mercati locali definiti per bacini di utenza (ad esempio nella vendita al dettaglio di beni di consumo). Questioni della massima importanza in relazione alla crescente influenza cinese in settori decisivi dell'economia.

Poi le tecniche quantitative, come il piccolo ma significativo aumento non transitorio del test prezzo/Ssnip, che la Commissione puo' utilizzare per definire un mercato.

Si tratta dello Small but Significant and Non-transitory Increase in Prices, cioe' aumento dei prezzi piccolo ma significativo e non transitorio o test del monopolista ipotetico: un esperimento concettuale che serve a identificare il potere di mercato di un'azienda. Le parti interessate sono invitate a presentare i loro commenti sulla bozza di avviso entro il 13 gennaio 2023. Sulla base delle prove raccolte durante il riesame, compresi i commenti ricevuti in questa consultazione pubblica, la Commissione rivedra' e completera' la bozza pubblicata in vista dell'entrata in vigore di una nuova comunicazione sulla definizione del mercato nel terzo trimestre del 2023.

Aps

(RADIOCOR) 08-11-22 11:59:24 (0313)EURO 5 NNNN