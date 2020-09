Antitrust Ue: Bruxelles prepara revisione norme esenzione per accordi verticali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plu) - Bruxelles, 08 set - Il regolamento di esenzione per le categorie per gli accordi verticali relativo alle norme per le pratiche anticoncorrenziali e' uno strumento 'utile che facilita in modo significativo l'autovalutazione da parte delle imprese, tuttavia il mercato e' cambiato in modo significativo e ci sono varie questioni che devono essere affrontate'. Lo ha indicato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager presentando un documento di lavoro che riassume i risultati della valutazione del regolamento di esenzione per categoria verticale insieme alle linee guida verticali. Ora la Commissione avviera' una valutazione d'impatto per esaminare le opzioni politiche per una revisione delle norme. Tra i cambiamenti piu' rilevanti del mercato la crescita delle vendite online e di nuovi attori di mercato come le piattaforme digitali che hanno comportato cambiamenti nei modelli di distribuzione (aumento delle vendite dirette da parte dei fornitori), un maggiore utilizzo di sistemi di distribuzione selettiva, che consentono ai fornitori un controllo piu' stretto sulle condizioni di rivendita

Inoltre, sono diventati piu' diffusi nuovi tipi di restrizioni verticali, come quelle sulle vendite online e le restrizioni sulla pubblicita' online.

Aps

(RADIOCOR) 08-09-20 12:42:53 (0241)EURO 5 NNNN