Antitrust Ue: Bruxelles prepara revisione norme esenzione per accordi verticali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plu) - Bruxelles, 08 set - La Commissione ha indicato che alcune disposizioni mancano di chiarezza, come le regole che definiscono i contratti di agenzia; altre sono difficili da applicare o non sono piu' adattate all'attuale contesto imprenditoriale, in particolare quando si tratta di applicare le norme esistenti a nuovi operatori di mercato che non si adattano ai concetti tradizionali di fornitura e distribuzione e alle nuove restrizioni delle vendite online

Alcune lacune sono identificate nelle regole, come la mancanza di indicazioni su come valutare le clausole di parita' al dettaglio o le restrizioni sull'uso dei siti web di confronto dei prezzi. Poi permane un ampio margine per interpretazioni divergenti delle norme da parte delle autorita' nazionali garanti della concorrenza e dei tribunali nazionali Sebbene gli elementi di prova suggeriscano che gli elenchi delle restrizioni fondamentali e delle restrizioni escluse siano generalmente appropriati, 'potrebbe esserci ancora margine per ridurre ulteriormente l'onere per le imprese associato all'autovalutazione della compatibilita' dei loro accordi con l'articolo 101 del trattato sul funzionamento del Unione Europea: cio' potrebbe essere ottenuto esentando, in alcuni settori specifici delle norme, accordi verticali aggiuntivi per i quali le parti interessate hanno indicato che normalmente soddisferebbero le condizioni di quell'articolo'

Gli accordi verticali sono accordi stipulati tra due o piu' imprese operanti a diversi livelli della catena di produzione o di distribuzione e relativi alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi. L'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato vieta gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza

Tuttavia, come indicato dal paragrafo 3 dello stesso articolo 101, tali accordi possono essere dichiarati compatibili con il mercato unico, a condizione che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o a promuovere il progresso tecnico o economico, consentendo al contempo ai consumatori una giusta quota dei vantaggi che ne derivano senza eliminare la concorrenza

Il regolamento esenta gli accordi verticali che soddisfano determinate condizioni dal divieto prescritto dall'articolo 101.

Aps

(RADIOCOR) 08-09-20 12:43:35 (0242)EURO 5 NNNN