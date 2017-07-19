Antitrust: Tar Lazio conferma sanzione a Caronte & Tourist

Unione consumatori: vittoria importante (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 set - Il Tar Lazio - con la sentenza n.15947/2025 pubblicata oggi - ha respinto il ricorso della societa' Caronte & Tourist contro la sanzione inflitta dall'Antitrust a fine marzo 2022. Lo segnala in una nota l'Unione Nazionale Consumatori - Comitato Regionale della Sicilia che si era costituita in giudizio al Tar. 'La conferma della sanzione di oltre 3,7 milioni di euro inflitta dall'Antitrust alla societa' Caronte & Tourist, accusata di abuso di posizione dominante per aver applicato 'prezzi ingiustificatamente gravosi' per il traghettamento dei passeggeri con auto al seguito sullo Stretto di Messina e' una ottima notizia', commenta il presidente dell'associazione Mario Intilisano. Si tratta, aggiunge 'di una vittoria importante, anche nostra, essendo intervenuti sia nel procedimento Antitrust che in giudizio dinanzi al Tar'.

'Finalmente - aggiunge Intilisano - si e' fatta luce sui prezzi assurdi, inaccettabili e vergognosi che pagavano i consumatori per andare da Villa San Giovanni a Messina Rada San Francesco. Un servizio peraltro inefficiente e inadeguato. Ora speriamo che il servizio migliori e che i prezzi, gia' abbassati dopo la sanzione Antitrust, scendano ulteriormente'.

