Antitrust: Saverio Valentino si e' insediato alla presidenza dell'Autorita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Saverio Valentino, nominato ieri presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si e' oggi insediato alla presidenza dell'Antitrust.

Lo riporta una nota dell'Agcm.

'Ringrazio sentitamente i presidenti delle Camere per l'incarico ricevuto - ha commentato il neo-presidente - si tratta per me del coronamento di una carriera professionale interamente dedicata al diritto della concorrenza'.

Valentino, classe 1971, e' stato componente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno 2023.

Iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma dal 1999 e all'Ordine degli avvocati di New York dal 2001, si e' prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell'Ue, a quelle amministrative e civili italiane, nonche' alla Commissione europea, all'Autorita' garante e ad altre Autorita' di concorrenza in diversi Paesi del mondo.

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(RADIOCOR) 17-07-26 12:17:52 (0285) 5 NNNN