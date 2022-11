Antitrust: sanzione di 1,5 mln a Vinted per pratica commerciale scorretta

Informazioni ingannevoli su reali costi compravendite online (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un'istruttoria nei confronti della societa' Vinted UAB irrogando una sanzione di 1,5 milioni di euro per modalita' scorrette di promozione della piattaforma di compravendita www.vinted.it. A finire sotto la lente dell'Autorita' sono stati in particolare i costi delle operazioni di compravendita e il prezzo effettivo dei prodotti commercializzati online. Secondo l'Antitrust Vinted ha promosso le attivita' della piattaforma diffondendo informazioni ingannevoli in merito ai reali costi delle transazioni commerciali e veicolando - attraverso una pluralita' di mezzi pubblicitari - claim enfaticamente incentrati sulla gratuita' delle operazioni di compravendita e sull'assenza di commissioni. La societa' ha pero' omesso di indicare in modo chiaro e trasparente, fin dal momento dell'iniziale 'aggancio pubblicitario', l'esistenza a carico dei consumatori di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del prodotto, legati all'applicazione della commissione per la 'Protezione Acquisti' e alle spese di spedizione.

