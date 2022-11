Antitrust: sanzione di 1,5 mln a Vinted per pratica commerciale scorretta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - L'Autorita' - precisa una nota dell'Antitrust - ha inoltre accertato l'ingannevolezza delle modalita' di prospettazione del prezzo effettivo dei prodotti commercializzati sulla piattaforma, in quanto Vinted non ha indicato in modo chiaro e completo, sin dall'inizio del processo di acquisto, ossia nella pagina dei risultati di ricerca/catalogo (homepage), il prezzo effettivo dell'articolo reclamizzato, l'esistenza e l'entita' della commissione richiesta ai clienti per ogni acquisto effettuato sulla piattaforma e le spese di spedizione.

Le condotte scorrette, attuate da Vinted a partire almeno da dicembre 2020, risultano integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea a ingannare i consumatori su modalita' e costi delle operazioni di compravendita eseguibili sulla piattaforma, e dunque a indurli ad assumere una decisione circa l'acquisto di un prodotto sul sito www.vinted.it che non avrebbero altrimenti preso.

La societa' dovra' comunicare le iniziative assunte per superare le criticita' evidenziate nella delibera dell'Autorita' entro 60 giorni dalla notifica.

