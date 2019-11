Antitrust: sanziona Sis per pratiche scorrette in vendita sementi 'Senatore Cappelli'

Societa' Italiana Sementi sanzionata per 150mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 nov - L'Antitrust ha concluso un procedimento istruttorio avviato nel marzo 2019 nei confronti della Societa' Italiana Sementi - S.I.S. S.p.A., accertando tre distinte condotte dell'impresa contrarie alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. In particolare S.I.S., che detiene l'esclusiva sulla commercializzazione delle sementi del grano della varieta' 'Cappelli', in base a un contratto di licenza stipulato nel 2016 con il CREA, ha: subordinato la fornitura delle sementi alla riconsegna da parte dei coltivatori del grano prodotto, imponendo alle controparti un rapporto c.d. di filiera; ritardato o addirittura rifiutato in maniera ingiustificatamente selettiva la fornitura delle sementi ai coltivatori; aumentato in maniera significativa e ingiustificata i prezzi delle sementi. Ciascuna delle tre condotte appena richiamate e' stata sanzionata per un importo pari a euro 50.000. L'intervento dell'Autorita' - afferma in una nota l'Antitrust - conferma la profonda attenzione per la disciplina delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agro-alimentare, al fine di impedire che lo squilibrio tra le posizioni negoziali delle parti venga sfruttato per imporre al contraente debole - in questo caso, le imprese agricole interessate a coltivare una varieta' pregiata di grano duro - condizioni inique.

