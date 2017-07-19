Antitrust: Rustichelli, nel 2025 1,4 mld di sanzioni, chiuse 21 istruttorie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - 'Nel corso del 2025 l'Autorita' ha concluso 21 procedimenti istruttori in materia di concorrenza e sono state comminate sanzioni per un miliardo e quattrocento milioni di euro". Lo ha detto Roberto Rustichelli, presidente di Antitrust, nella relazione annuale al Parlamento. "Tre istruttorie di rilievo sono state dirette a salvaguardare il corretto funzionamento dei mercati digitali': sanzione di oltre 936 milioni di euro alle principali compagnie petrolifere per coordinamento collusivo sul valore della 'componente bio' del prezzo dei carburanti per autotrazione; sanzione di circa 100 milioni di euro ad Apple per l'App tracking transparency; misure cautelari per ripristinare l'accesso a Whatsapp da parte delle imprese che competono con Meta nei servizi di chatbot di intelligenza artificiale", ha aggiunto.

Sim-Bof

(RADIOCOR) 14-04-26 11:16:24 (0293) 5 NNNN