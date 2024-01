Antitrust: ok impegni Aspi e Aiscat, chiude istruttoria condotte abusive in telepedaggi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 gen - L'Antitrust 'promuove' gli impegni assunto da Autostrade per l'Italia (Aspi) e Aiscat e chiude l'istruttoria su condotte abusive nel mercato del telepedaggio autostradale ostacolando l'ingresso nel mercato italiano di altre societa'. A quanto si legge nel Bollettino dell'Autorita', "gli impegni presentati da Aspi e Aiscat appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Essi risultano, in particolare, in grado di aprire alla concorrenza il mercato italiano dei servizi di telepedaggio, eliminando possibili discriminazioni tra Telepass e altri fornitori di servizi". Pertanto l'Antitrust ha deliberato di disporre l'obbligatorieta' degli impegni presentati da Aspi e Aiscat e di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. Le due societa', entro settantacinque giorni dalla notifica del provvedimento, dovranno presentare una relazione sull'attuazione degli impegni assunti. Contro il provvedimento puo' essere presentato ricorso al Tar del Lazio.

Ale

(RADIOCOR) 02-01-24 18:54:02 (0450)INF 5 NNNN