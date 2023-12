Antitrust: nelle prossime settimane archiviazione procedimento su caro voli isole

No evidenze concertazione tra vettori per uniformare tariffe (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - Lo scorso anno, e soprattutto in prossimita' delle festivita' natalizie, non ci fu "concertazione tra i vettori volta a uniformare le tariffe offerte" dei voli verso le isole maggiori e soprattutto verso la Sicilia. Lo ha anticipato il segretario generale dell'Antitrust, Guido Stazi, nel corso dell'audizione nella Commissione parlamentare sugli svantaggi derivanti dall'insularita', annunciando che "allo stato e' prevista la chiusura del provvedimento nelle prossime settimane".

Il Garante della concorrenza e del mercato aveva avviato un'istruttoria nei confronti di Ita, Ryanair e Easyjet, anche Wizz Air nel dicembre del 2022. "Le evidenze raccolte - ha riferito Stazi - non hanno fornito elementi sufficienti a corroborare l'ipotesi istruttoria. Non vi sono elementi a concludere che le dinamiche dei prezzi sono state determinate da concertazione illecita tra gli operatori". In particolare, ha chiarito, "da un parte non sono state rinvenute prove di contatti tra le compagnie aeree volti, direttamente o indirettamente, alla fissazione coordinata delle condizione di offerta dei voli, dall'altra i dati raccolti attraverso le numerose richieste di informazioni e audizioni con le parti e gli enti regolatori non hanno consentito di concludere che i comportamenti, in particolare di prezzo, rilevati sul mercato siano univocamente riconducibili a una concertazione tra i vettori volta a uniformare le tariffe offerte".

Bof

(RADIOCOR) 07-12-23 09:57:20 (0205) 5 NNNN