Antitrust: nelle prossime settimane archiviazione procedimento su caro voli isole -2

In corso indagine conoscitiva su meccanismo degli algoritmi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - Il segretario generale dell'Antitrust e' intervenuto anche sull'indagine conoscitiva relativa agli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree per la tariffe delle rotte su Sardegna e Sicilia. Un'iniziativa, ha ricordato Stazi, attivata grazie alle ulteriori competenze attribuite al Garante dal Dl con le misure sul caro-voli, e che dovrebbe chiudersi entro la fine del 2024.

"L'eventualita' di adottare misure cautelari - ha precisato - appare al momento di difficile configurazione".

Chiarendo che "c'e' la possibilita' per l'Autorita', all'esito di un'indagine, di imporre misure comportamentali o strutturali alle imprese, e per questo la misura cautelare deve essere esercitata con grandissima attenzione". E ha peraltro puntualizzato che "se all'esito dell'indagine c'e' la consapevolezza di problemi di funzionamento degli algoritmi, che abbiano determinato problemi in termini di concorrenza o danni ai consumatori, sicuramente non si potra' intervenire sulle tariffe".

